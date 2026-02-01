Inseguimento a Mugnano, poliziotto ferito durante il fermo

Condividi

Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Mugnano, dove un lungo inseguimento tra la polizia e un’Audi sospetta si è concluso con un arresto. Durante l’intervento, un poliziotto è rimasto ferito, anche se le modalità dell’accaduto non sono ancora state chiarite. Nell’auto è stata rinvenuta una pistola, ora sotto sequestro. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e la provenienza dell’arma.













