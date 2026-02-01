Nola, arrestati due indagati per la morte di una bambina di 4 anni a Tufino

Il 31 gennaio 2026 i Carabinieri della Compagnia di Nola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone, indagate per omicidio aggravato a seguito della morte di una bambina di quattro anni avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024 a Tufino (NA).

Le indagini, coordinate dalla Procura di Nola e condotte dai Carabinieri della Sezione Operativa di Nola insieme alla Stazione di Tufino, sono iniziate immediatamente dopo il decesso della bambina, avvenuto nell’abitazione del nucleo familiare affidatario, su segnalazione del medico intervenuto sul posto.

Le attività investigative hanno incluso rilievi tecnici e scientifici, consulenze medico-legali e informatiche, acquisizione di documentazione e analisi degli scambi di messaggi tra gli indagati e terzi. Grazie a queste attività, è stato possibile ricostruire la vicenda dalla presa in affido della minore nell’estate 2024 e raccogliere gravi indizi di maltrattamenti e negligenza che hanno portato alla grave denutrizione della bambina.

Secondo quanto emerso, le condizioni della vittima si erano aggravate fino a uno stato di grave decadimento fisico, con traumi, ustioni, piaghe da decubito e fratture, che insieme alla denutrizione e ad altre patologie hanno determinato la morte.

Il provvedimento cautelare è emesso nell’ambito delle indagini preliminari; i destinatari della misura sono considerati presunti innocenti fino a sentenza definitiva. La Procura ricorda l’assoluto divieto di pubblicazione di atti e immagini riguardanti minori o persone coinvolte nelle indagini.