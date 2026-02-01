Le chat tra Ranucci e Boccia sul caso Sangiuliano. Il conduttore e le sue parole su Cerno e Giletti

Condividi

Tutto parte da un whatsapp della Boccia delle 21.29 del 17 settembre 2024, in pieno caos dopo le dimissioni dell’allora ministro Gennaro Sangiuliano, rassegnate l’8 settembre. “Ho visto Cerno all’Aria che tira… è davvero scandaloso”, scrive la donna che con la sua lliason ha fatto capitolare il titolare della Cultura. “Quello è un altro del giro… amico di Marco Mancini… giro gay, pericolosissimo”, scrive testualmente Ranucci.

“Come Signorini”, aggiunge Boccia. “Sì”, replica il conduttore. “E il signor B.”, esclama l’imprenditrice. “E Giletti”, sottolinea lui. “Esatto”, conclude lei. Ora, che l’italiano possa essere aperto anche a interpretazioni che spesso si trasformano in supercazzole, siamo abbastanza abituati fin dai tempi delle commedie anni Ottanta, ma la comprensione del testo sarebbe la base della scuola di giornalismo e, pertanto, dovrebbe quantomeno distinguersi per spirito di verità dalla commedia dell’arte. Ma forse troppi ascolti tv devono aver reso il conduttore suscettibile alle luci della ribalta, visto il filo logico narrativo del suo post, un mix tra corsa al consenso del suo pubblico e caccia alle streghe a destra. E le streghe, ovviamente siamo noi: il governo, che chiede chiarimenti sulle chat tra lui e la Boccia, il nostro editore Angelucci, che non può che essere il mandante della campagna contro l’elevato Report, il direttore Cerno, più un agente all’Avana per conto dei servizi, e chiaramente chi scrive, amica del Sarchiapone, visto che quel Marco Mancini è l’ossessione di Report fin dai tempi dell’incontro con Matteo Renzi all’Autogrill. È tutto nel post di Ranucci, che ultimamente, dopo l’inchiesta flop sul governo che non spiava i magistrati, deve essere finito in una sorta di loop di natura narcisistico-persecutoria.

“LE CHAT PUBBLICATE DA CERNO SUL GIORNALE MANIPOLATE: HA TOLTO RIFERIMENTO ALL’EX AGENTE SEGRETO MARCO MANCINI. PERCHÉ? PER CHI LAVORA CERNO?”, scrive a caratteri cubitali Ranucci. “Dal Friuli, collegio dove è stato eletto il marito di Tommaso Cerno in quota Fdi, arriva una nota di Elisabetta Gardini che chiede trasparenza in merito alle chat tra il sottoscritto e Maria Rosaria Boccia, pubblicate dal Giornale del Gruppo Angelucci, alleato di governo. Sarebbe il caso che la trasparenza la chiedesse allo stesso Cerno e all’autrice dell’articolo, Cavallaro, in quanto sono state riportate in maniera parziale, se non manipolate”, sottolinea, spiegando appunto che “è stato tolto dalla chat il nome di un personaggio legato ai servizi segreti, Marco Mancini, amico di Cerno e della Cavallaro, che ha rapporti parentali con uomini dei servizi e che avrebbe spiegato il mio riferimento a Giletti, che nulla aveva a che fare con frasi omofobe che mi sono state attribuite. Fatto che verrà dimostrato nelle sedi competenti”, precisa. Poi passa all’altro elemento fondamentale che emerge dalle chat: le trame con la Boccia per attaccare l’esecutivo di Giorgia Meloni.

