GIUSTIZIA: RASTRELLI (FDI), ANM POLITICIZZA ANCHE CERIMONIA ANNO GIUDIZIARIO

“L’Anm e le toghe più politicizzate hanno sfruttato il podio della inaugurazione dell’anno giudiziario quale ultimo pulpito di una inutile resistenza contro una riforma la cui necessità nella pubblica opinione è sempre più diffusa e convinta”. Così il senatore di Fratelli d’Italia, segretario della commissione Giustizia e della bicamerale Antimafia, Sergio Rastrelli intervenendo sull’inaugurazione dell’anno giudiziario a Napoli.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews