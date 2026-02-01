GIUSTIZIA: RASTRELLI (FDI), ANM POLITICIZZA ANCHE CERIMONIA ANNO GIUDIZIARIO

Condividi

“L’Anm e le toghe più politicizzate hanno sfruttato il podio della inaugurazione dell’anno giudiziario quale ultimo pulpito di una inutile resistenza contro una riforma la cui necessità nella pubblica opinione è sempre più diffusa e convinta”. Così il senatore di Fratelli d’Italia, segretario della commissione Giustizia e della bicamerale Antimafia, Sergio Rastrelli intervenendo sull’inaugurazione dell’anno giudiziario a Napoli.













