Panico nella notte a Mugnano: sospetti rapinatori in fuga, uno fermato dopo inseguimento

Paura nella tarda serata di ieri a Mugnano. Intorno alle 23, un’Audi con a bordo due persone sospettate di essere due ladri è stata bloccata dalla polizia, al culmine di un lungo e concitato inseguimento per le strade dell’area nord.

I sospetti hanno tentato la fuga, ma l’inseguimento si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine, che sono riuscite a bloccare il veicolo e fermare uno dei due occupanti. Durante i controlli, gli agenti hanno rinvenuto una pistola, ora al vaglio degli investigatori.

Sono in corso accertamenti sulla provenienza dell’arma. Uno dei ragazzi a bordo è stato arrestato. La polizia lavora per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.













