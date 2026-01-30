Decine di chat tra Ranucci e a Boccia: i colloqui segreti nell’inchiesta sullo stalking a Sangiuliano

Telefono bollente, potrebbe essere il titolo del filone d’inchiesta sullo stalking ai danni dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano, dopo la notizia – pubblicata oggi dal Giornale – dell’acquisizione agli atti di decine di chat intercorse tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia, indagata in quel procedimento. Il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e il pm Giulia Guccione indagano anche sulla registrazione della telefonata privata tra Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, insieme al marito parte offesa nel procedimento a un passo dal dibattimento. Nell’inchiesta sono elencati trentatré episodi di stalking di cui la Boccia dovrà rispondere davanti ai giudici. Nella telefonata l’imprenditrice di Pompei «imponeva a Sangiuliano di tenere aperta la conversazione telefonica con lei mentre lui, che si trovava presso l’abitazione privata di San Marino, confessava alla moglie Federica Corsini la relazione extraconiugale e contestualmente il litigio che ne scaturiva, così procurandosi indebitamente notizie attinenti la loro vita privata». Quella telefonata fu poi divulgata da “Report” dopo essere stata offerta a Luca Telese e da lui rifiutata. Dietro quella messa in onda, racconta oggi Il Giornale, si nascondono le lunghe chat tra Ranucci e la Boccia, nate sotto l’egida dell’attivismo politico e ben presto passate da Sangiuliano ad altri nomi importanti del centrodestra
“Dietro quella messa in onda, oltre all’obiettivo di mettere nel mirino il governo, oggi si nascondono le lunghe chat tra Ranucci e la Boccia, nate sotto l’egida dell’attivismo politico e ben presto passate da Sangiuliano ad altri nomi importanti del centrodestra. Non solo politici, ma anche attacchi a giornalisti non schierati a sinistra e elucubrazioni sui massimi sistemi di un teatrino mediatico dove la notizia col fango arriva prima che qualsiasi ipotetico illecito sia mai avvenuto. Una sorta di allucinazione condivisa, in cui Ranucci e la donna, che grazie alle macchinazioni sfociate in stalking è diventata l’idolo della sinistra per quella liaison con l’allora titolare della Cultura, vedono complotti dove non ci sono…”, scrive Il Giornale.