VILLARICCA: tre in manette per droga. Carabinieri sequestrano 3 chili di hashish

I carabinieri della stazione di Villaricca hanno arrestato per spaccio e detenzione di droga i coniugi Raffaele D’Ausilio e Cristina Napolano. Con loro, in manette anche il 28enne Luigi Zannella.

I due uomini erano auto quando i militari hanno calato la paletta, durante un posto di controllo.

Nel veicolo, 2 dosi di hashish, 24 stecchette della stessa sostanza e 350 euro in contante.

Nell’abitazione dei coniugi poi, già prima di iniziare la perquisizione, i carabinieri hanno sorpreso Napolano a cedere droga ad alcuni clienti. In casa ben 3.20 chili di hashish, con materiale per il taglio e il confezionamento.

