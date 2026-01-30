CASANDRINO-SANT’ANTIMO: tre rapinatori, uno è minorenne. Arrestati dopo un colpo in un supermercato. accertamenti su altre 4 rapine identiche

Condividi

Visite: 55

17 Visite

Casandrino, Via Paolo Borsellino. Tre persone col volto coperto hanno appena rapinato un supermercato.

Fuggono con una Lancia Y, la targa è già sul taccuino degli appunti di un militare della centrale operativa di Caivano.

Parte la nota di ricerca, a tutte le pattuglie: un veicolo sta correndo ad alta velocità in direzione di Sant’Antimo. Le persone all’interno sono pericolose e armate di coltello.

Un carabiniere della tenenza di Sant’Antimo ha appena finito di annotare la targa quando l’auto dei rapinatori gli sfreccia davanti. Prima ingranata, lampeggianti, sirene e lo stridio degli pneumatici sull’asfalto.

6 chilometri di corsa, tra strade trafficate, marciapiedi e pedoni terrorizzati. Attorno ai fuggitivi si stringe una maglia sempre più stretta, con la sezione radiomobile di Giugliano che arriva nel senso opposto per tagliare loro ogni possibilità di procedere.

La fuga termina con 3 freni a mano tirati e 7 sportelli spalancati.

I rapinatori provano ad affidarsi alle loro gambe ma – nonostante la differenza di età – i militari sono più allenati e veloci. Finiscono in manette Guido Semprebuono (19 anni), Giacomo Grappa, domani 22enne e un 17enne. Addosso i 900 euro appena sottratti alle cassiere del supermarket, un cacciavite, un coltello. Risponderanno di concorso in rapina aggravata, porto di armi, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Sono in corso accertamenti per documentare il loro coinvolgimento in altre 4 rapine, commesse con le stesse modalità, con la stessa auto e come bersagli ancora supermercati. Tutti in carcere, il 17enne nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti