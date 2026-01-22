BULLISMO, GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO FERRAIOLI INCONTRANO I CARABINIERI

Condividi

Nuovo appuntamento del progetto “Incontri per la legalità” all’Istituto Alberghiero Ferraioli di Napoli, che da anni coinvolge studenti e istituzioni in un percorso di educazione civica e prevenzione.

Gli studenti hanno incontrato il comandante della Stazione dei Carabinieri di Poggioreale, luogotenente Marco Sessa, insieme all’appuntato Giacomo Pagliarisi, per un confronto diretto e partecipato sui temi del bullismo e del cyberbullismo.

Al centro dell’incontro le conseguenze, spesso sottovalutate, dei comportamenti violenti e persecutori tra pari. Numerose e puntuali le domande dei ragazzi, interessati non solo agli effetti sulle vittime, ma anche alle ripercussioni che il bullismo può avere su chi lo esercita. Nel suo intervento, il comandante Sessa ha sottolineato – sulla base della propria esperienza professionale sul territorio – come molti percorsi di devianza e criminalità abbiano origine da vissuti di violenza e sopraffazione in età giovanile, ricordando l’importanza di intercettare e contrastare questi fenomeni prima che degenerino.

Non si tratta del primo incontro tra il luogotenente Sessa e gli studenti del Ferraioli: il progetto è attivo da anni e rappresenta un punto di riferimento per la scuola. Un rapporto di fiducia e stima reciproca che rende questi momenti particolarmente efficaci e sentiti dagli studenti.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è la dirigente Rita Pagano. Il dialogo costante con l’Arma dei Carabinieri – ha affermato- rappresenta per il nostro istituto un presidio educativo fondamentale. Siamo profondamente grati al comandante Sessa e all’appuntato Pagliarisi per la loro disponibilità e per l’attenzione che da anni riservano ai nostri studenti. Un ringraziamento va anche al Comando provinciale dei Carabinieri, con il quale il Ferraioli intrattiene da tempo un intenso e proficuo scambio culturale e formativo, a beneficio della crescita civile e umana dei nostri ragazzi”.

L’incontro si inserisce in un più ampio percorso di educazione alla legalità promosso dall’Istituto Ferraioli, volto a rafforzare nei giovani la consapevolezza dei propri diritti e doveri e il rispetto delle regole come strumento di libertà e convivenza civile.













