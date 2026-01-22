Carlomagno confessa: “Non volevo perdere mio figlio”. Il giallo del suocero

Condividi

«Si, l’ho uccisa io. Non volevo perdere l’affidamento di mio figlio». Il gip convalida il fermo di Claudio Carlomagno, accusato di femminicidio, primo caso in Italia, e occultamento di cadavere, quello di Federica Torzullo, 41 anni. Nell’interrogatorio di ieri l’uomo ha spiegato tempi e modi del feroce assassinio. La lite sarebbe iniziata in bagno. «Ho fatto tutto in 45 minuti, prima delle 7 di venerdì. Ho usato un coltello che avevamo in casa e che è ancora lì» mette a verbale. Ma la ricostruzione non convince affatto.

«Non siamo completamente soddisfatti – spiega il procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori -. C’è qualcosa che non quadra, ci sono zone d’ombra su cui vorremmo far luce. La confessione c’è stata ma per noi non è piena». Un omicidio, secondo Carlomagno, deciso all’ennesima lite avvenuta giovedì 8 dopo cena e compiuto la mattina dopo. «La buca l’ho scavata quando sono arrivato in ditta con il corpo nel bagagliaio». Nella denuncia di scomparsa ai carabinieri Carlomagno non dice una sola verità, a cominciare dall’ultima volta che ha visto Federica, che due giorni dopo avrebbero avuto la prima udienza per la separazione e che Federica stava per trasferirsi dai suoi genitori, visto che da mesi i due vivevano da separati in casa. È grazie alla tenacia della sorella di lei, Stefania, che gli inquirenti già dal giorno dopo abbandonano l’ipotesi di scomparsa e lo iscrivono nel registro degli indagati. Allertata dal nuovo compagno («non mi risponde ai messaggi e al telefono» spiega l’uomo ai familiari di Federica), la donna convince i genitori a non firmare la denuncia. Troppe le «incongruenze» che spingono la Procura di Civitavecchia a iscriverlo nel registro degli indagati mettendo sotto sequestro casa, auto, azienda e cellulare. «Il telefono di Federica? L’ho distrutto dopo aver risposto ai messaggi della madre Roberta», ammette al gip. Da chiarire se il delitto sia stato preterintenzionale o ben progettato configurando la premeditazione.













