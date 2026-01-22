Quartieri Spagnoli, violenze in casa: arrestato 46enne per maltrattamenti e lesioni alla moglie

Condividi

Visite: 9

29 Visite

Per delega del Procuratore della Repubblica, si comunica che i Carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura hanno tratto in arresto un uomo di 46 anni ritenuto gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e lesioni in danno della propria moglie.

Le indagini, condotte dai militari dell’Arma coordinati dalla Procura di Napoli – IV sezione indagini, competente in materia di “Violenza di genere e tutela delle fasce deboli “, hanno permesso di raccogliere diversi elementi a carico dell’odierno indagato.

La vittima, stremata dalle continue violenze subite, ha fornito un racconto specifico in ordine ai comportamenti aggressivi, incontrollati e offensivi posti in essere dall’indagato dall’anno 2023 nei suoi confronti, riferendo di essere stata vittima di violenze fisiche e psicologiche consistite in atti di denigrazione, minacce e maltrattamenti ai suoi danni; condotte raramente denunciate, e poi ritrattate, per timore di ritorsioni. La svolta è avvenuta il 13 gennaio scorso, quando i Carabinieri della Stazione dei Quartieri Spagnoli, in attività di controllo del territorio, udivano delle urla provenire dall’abitazione della vittima, prontamente intervenivano e constatavano la violenta aggressione della donna da parte del marito. Ulteriori attività di indagine, le dichiarazioni rese da testimoni delle condotte vessatorie, hanno consentito di far emergere un grave quadro indiziario a carico dell’odierno indagato.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti