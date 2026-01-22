Tregua brevissima dal maltempo: dopo il Ciclone Harry arriva un treno di perturbazioni atlantiche

Condividi

Passata la tempesta si contano i danni. Il ciclone Harry, con i suoi venti ad oltre 140 km/h, onde fino a 10 metri al largo e fino a 7 metri sulla costa e precipitazioni monsoniche si allontana. Ma, secondo le previsioni meteo, è in arrivo un nuovo treno di perturbazioni atlantiche

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che nelle prossime ore avremo la leopardiana “quiete dopo la tempesta”: un rapido miglioramento con un crollo dei venti e del moto ondoso, stante l’allontanamento del ciclone Harry.

Vivremo un giovedì buono salvo residui piovaschi al Sud e un aumento delle nubi altrove; sarà un giovedì di attesa in quanto da venerdì entreremo in un binario lungo e rettilineo: è probabile che fino a fine mese saremo investiti da un “treno di perturbazioni atlantiche”, soprattutto al Centro-Nord.

La prima perturbazione porterà aria fredda dal Nord Atlantico e neve fino a bassa quota al Nord-Ovest tra venerdì sera e sabato mattina, la seconda porterà piogge abbondanti sul versante tirrenico domenica, in seguito la terza perturbazione atlantica arriverà mercoledì e la quarta il 31 gennaio.

Ci aspetta, dunque, un periodo caratterizzato da tanta pioggia sul versante tirrenico e al Nord con picchi totali di oltre 200 mm su Liguria, Alta Toscana, Alpi e Prealpi: di conseguenza, specie sulle Alpi centro-occidentali, non si esclude la possibilità di 2 metri di neve fresca entro i prossimi 10 giorni, una buona notizia contro la siccità e per la gioia degli sciatori.

Per quanto riguarda le montagne dove dal 6 febbraio inizieranno i XXV Giochi olimpici invernali, noti anche come Milano Cortina 2026, sembra che l’accumulo di neve entro l’inizio della manifestazione sia buono, anche oltre i 50 cm di neve fresca da Livigno a Cortina d’Ampezzo.

Aspettiamo altre conferme per l’ultima decade di gennaio e la prima settimana di febbraio ma intanto, entro domenica, spazio ai primi due fronti piovosi di una lunga serie: sui binari del meteo correrà un lungo treno di perturbazioni atlantiche!

NEL DETTAGLIO

Giovedì 22. Al Nord: nuvoloso con peggioramento serale. Al Centro: irregolarmente nuvoloso. Al Sud: piogge sparse poi migliora.

Venerdì 23. Al Nord: perturbazione atlantica con peggioramento. Al Centro: peggiora sulle tirreniche. Al Sud: irregolarmente nuvoloso.

Sabato 24. Al Nord: fenomeni residui al mattino, peggiora in serata. Al Centro: piogge residue al mattino, peggiora in serata. Al Sud: maltempo in Campania.













