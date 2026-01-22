Armi, droga e omicidi: 17 arresti a Caserta

Condividi

Un blitz anticamorra è scattato questa mattina, 22 gennaio 2026, tra Caserta e provincia: in campo 120 agenti della Polizia di Stato, appartenenti alla Questura di Caserta e ad altri reparti, per eseguire una ordinanza cautelare a carico di 17 persone (alcune delle quali minorenni all’epoca dei fatti contestati).

Le accuse, a vario titolo, sono di associazione armata finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, omicidio, tentato omicidio, favoreggiamento personale, detenzione e porto abusivo di armi, uso di dispositivi telefonici in istituti penitenziari, acquisto, detenzione, raffinazione, vendita e trasporto di sostanze stupefacenti; i reati sono contestati con l’aggravate di averli commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà tipiche dei clan di camorra.

Le indagini: i traffici decisi dal carcere

Dalle indagini, svolte dalla Polizia di Stato, è emerso che alcuni degli indagati, benché detenuti, continuassero ad avere rapporti con gli altri componenti dell’organizzazione, utilizzando telefoni cellulari. Ricostruiti, inoltre, numerosi episodi di cessioni di stupefacenti, oltre che i sistemi di trasporto e lavorazione della droga prima della vendita.













