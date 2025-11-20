Marano. Pochi controlli su abusi e suolo pubblico, ma in polizia locale si pensa ai gradi. L’ultimo caso

Condividi

Negli ultimi anni, a Marano, l’attività di controllo su occupazioni del suolo pubblico, abusi commerciali e soprattutto abusi edilizi ha subito un netto ridimensionamento. I dati pubblicati da Terranostranews e confermati dall’ultima relazione di scioglimento certificano un calo evidente — e in alcuni casi drastico — dei controlli, in un territorio storicamente segnato dall’illegalità urbanistica. Una contraddizione che molti osservatori definiscono preoccupante: mentre il fenomeno degli abusi continua a prosperare, la capacità di contrasto dell’ente si è visibilmente indebolita.

Nonostante ciò, il dibattito interno al comando della Polizia Locale nelle ultime settimane sembra concentrarsi più sulle questioni interne che sulle priorità operative. In primo piano è tornata la questione dell’attribuzione dei gradi, in particolare dopo la richiesta del comandante De Luca (non è la prima volta) per il riconoscimento del grado di maggiore. La comandante, tra l’altro, fu sottoposta (non molti anni fa) a un provvedimento disciplinare con conseguente sospensione dal lavoro per un lasso di tempo di alcuni mesi.

Per capire il nodo bisogna tornare al regolamento comunale sulla struttura dei gradi del Corpo. Il primo testo è stato approvato nel 2017, mentre un aggiornamento significativo è stato introdotto nel 2023. Il sistema prevede che l’avanzamento non sia un diritto automatico ma una facoltà dell’amministrazione, da esercitare sulla base di criteri di armonizzazione interna e di esigenze organizzative.

A chiarire ulteriormente il funzionamento è stata una nota regionale firmata da Maiello, ex sovraordinato della Polizia Municipale, redatta circa tre anni fa. Tale nota ribadisce un elemento fondamentale: l’anzianità utile per l’eventuale avanzamento decorre dal varo del regolamento, ossia dal 2017. L’aggiornamento del 2023 non azzera il conteggio, ma conferma il principio per cui il periodo dei 10 anni necessari va misurato a partire dal regolamento originario del 2017.

Ciò significa che solo dal 2027 potranno maturare, in linea teorica, i requisiti temporali per il passaggio al grado di maggiore. Ma anche in quel momento si tratterà comunque di una scelta discrezionale dell’amministrazione: il conferimento non è un obbligo, bensì una valutazione gestionale.

Gli atti più recenti – regolamento 2017, aggiornamento 2023 e nota Maiello – hanno delineato una lettura uniforme: i gradi superiori possono essere attribuiti solo rispettando rigorosamente tempi, criteri e facoltà previsti dall’ordinamento.

