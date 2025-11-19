CLAN AMATO-PAGANO, TRAFFICO DI DROGA: LE CONDANNE

Condividi

Clan Amato-Pagano, con il rito abbreviato (tribunale di Napoli) arrivano le condanna per 31 dei 43 indagati. Furono destinatari, qualche mese, di misura cautelare per traffico di droga.

Le richieste.

Ascione Luigi, anni 14; Enrico Bocchetti, anni 18; Calzone Carlo, anni 12 e mesi 4; Emanuele Cicalese, anni 18 e mesi 4; Massimo Dannier, anni 7 e mesi 4; Salvatore D’Aria, anni 6 e mesi 6; Gennaro Diano, anni 6 e mesi 6; Luigi Diano, anni 12 e mesi 4; Di Casola Nicola, anni 6 e mesi 6; Diglio Pasquale, anni 12; Massimo D’Onofrio, anni 12 e mesi 4; Fiengo Francesco, anni 18 e mesi 4; Guerra Domenico, anni 18; Maisto Raffaele, anni 14; Mangiapili Vincenzo, anni 14, Mari Salvatore, anni 14; Marrone Antonio, anni 16, Marrone Raffaele, anni 16; Pandolfi Antonio, anni 12; Pezzella Gaetano, anni 6 e 6 mesi; Patrizio Pone, anni 6 e sei mesi; Ruocco Salvatore, anni 8, Russo Mirko, anni 8; Sansone Salvatore anni 16; Sinacra Vincenzo, anni 8; Stefanelli Domenico, anni 5 e 6 mesi; Tessitore Francesco, anni 12 e 4 mesi; Tessitore Giuliano, anni 12; Troncone Carlo, anni 14, Vastarelli Arturo, anni 8.

Le condanne:

Ascione 7 anni e 4 mesi; Bocchetti 8 anni; Calzone 7 anni e 4 mesi; Cicalese 7 anni e mesi 6; Dannier 7 anni e 4 mesi; D’Aria 7 anni e mesi 6; Diano 6 anni e mesi 8; Diano L. 13 anni e mesi 4; Di Casola 4 anni e mesi 6; Diglio 10 anni e 1 mese; D’Onofrio; 4 anni e 4 mesi; Errichelli 7 anni e 4 mesi; Fiengo 6 anni e 8 mesi: Guerra 8 anni; Maisto 8 anni e 11 mesi; Mangiapili 8 anni e mesi 2; Mari anni 14; Marrone 15 anni e 5 mesi; Marrone R. 14 anni e mesi 7; Pandolfi 7 anni e 4 mesi; Pezzella anni 6 e 8 mesi; Pone anni 6 mesi 8; Ruocco assolto; Russo 4 anni e 6 mesi; Sinacra sei anni e 8 mesi; Stefanelli anni 10; Tessitore anni 11; Troncone anni 6 e 10 mesi e Vastarelli anni 7 e otto mesi.













