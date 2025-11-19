Regionali, folla a Chiaiano per Pagano con Giosy Romano

Condividi

Ieri sera, presso il complesso Tenuta Fratoni di via Pendino in Chiaiano, Giovanni Pagano candidato al rinnovo del Consiglio Regionale assieme al candidato a Presidente Cirielli ha chiuso la sua campagna elettorale.

All’ evento ha partecipato una gran folla entusiasta a riprova del radicamento del candidato Pagano al territorio a nord di Napoli e non solo.

All’incontro erano presenti consiglieri e assessori della municipalità e numerosi personaggi politici tra i quali spiccava il Commissario alle ZES dell’ Italia meridionale il dott. Giosy Romano a suggello dell’ accordo elettorale con il Presidente Cirielli.

Pagano nel suo intervento ha ribadito di aver scelto di candidarsi con il centrodestra perché ritiene che la politica dell’ assistenzialismo del centrosinistra sia ormai superata e che le tante promesse fatte negli anni da De Luca siano finite nel dimenticatoio, vedi la bonifica della terra dei fuochi e le ecoballe che languono ancora a taverna del Re ,che mietono ancora tanti morti per patologie oncologiche.

Oggi afferma il Pagano c’è bisogno di una politica che stimoli gli imprenditori capace di creare posti di lavoro( le ZES sono una riprova),affinché i giovani campani non debbano più emigrare.

Il giovane candidato chiude il suo intervento invitando i cittadini a recarsi a votare sabato 23 e domenica 24 novembre per sancire il cambiamento alla Regione Campania da anni portatrice di record negativi.

Nel suo intervento il candidato Presidente Cirielli pone l’ accento sulla sanità, in particolare sulle liste di attesa che vanno se non abolite in breve tempo sicuramente rimodulate affinché ogni cittadino possa curarsi senza recarsi fuori regione con un aggravio economico per le casse regionali e le tasche dei cittadini (argomento questo più volte messo in evidenza dalla testata giornalistica Terranostranews).

Cirielli poi afferma che il reddito di cittadinanza regionale é semplicemente una promessa elettorale che mistifica la realtà, e che cadrà nel dimenticatoio subito dopo le elezioni per le esiguità economiche delle casse regionali. Mentre la promessa di elargire cento euro a coloro che hanno la pensione minima é fattibile perché le risorse economiche saranno disponibile con le risorse dei fondi di coesione disponibili per quelle regioni che hanno un’ utenza al minimo di pensioni che versano in condizioni di grosso disagio per questione socio- economiche – ambientali, risorse che se non fruttate verrebbero risucchiate dallo stato .

Il candidato Cirielli conclude il suo intervento affermando che in democrazia l’alternanza é linfa vitale, giusto é per chi si candida all’ alternanza di denunciarle le tante cose promesse e non realizzate.

Poco credibile e serio é promettere per cose promesse in passato e mai realizzate, dimenticandosi che il passato sono loro stessi.

Nota di Michele Izzo













