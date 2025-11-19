Allagamenti a Villaricca, il prefetto: “Grazie agli operatori impegnati”

Condividi

Visite: 48

23 Visite

Nella serata di ieri, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato il Centro di Coordinamento Soccorsi per monitorare la situazione determinata dagli allagamenti che hanno interessato l’area a nord del capoluogo partenopeo.

Alla riunione hanno partecipato il Sindaco di Qualiano, i tecnici e le polizie locali dei comuni di Napoli, Villaricca e Marano di Napoli, i Vigili del Fuoco, la sala operativa della Protezione Civile Regionale, le forze dell’ordine, il 118, la CRI.

I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono intervenuti con squadre specializzate, sommozzatori e pattuglie soprattutto in via Consolare Campana e in Via del Pesce dove, a causa delle forti precipitazioni, si sono prodotte vaste zone di allagamento ed è stato necessario soccorrere alcune persone bloccate nelle proprie autovetture nonché interdire la circolazione sulle arterie stradali interessate.

Il Prefetto esprime il proprio sentito ringraziamento al personale intervenuto nelle operazioni di soccorso garantendo la salvaguardia della pubblica incolumità.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti