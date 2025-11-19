Il Piano anti-Meloni? Il consigliere del Quirinale, ex Pd, ammette il dialogo: “Ma erano solo chiacchiere tra amici”

Il consigliere del Quirinale e la “scossa provvidenziale” contro la Meloni

“Sono molto amareggiato, per me e per i miei familiari. Mi spaventa la violenza dell’attacco e quel che fa male è l’impressione di essere stato utilizzato per colpire il presidente”, dice oggi al “Corriere“. Mattarella? “E’ stato affettuosissimo, mi ha detto ‘stai sereno, non te la prendere’”. Poi Garofani ammette l’esistenza di quella conversazione nella quale ipotizzava un modo, politico, sia chiaro, per fermare l’ascesa della Meloni. “Era una chiacchierata in libertà tra amici”. E quella frase, il “provvidenziale scossone”? Il consigliere non nega esplicitamente ma si dichiara convinto di “non aver mai fatto dichiarazioni fuori posto, mai esibizioni di protagonismo”, poi rivela di aver “letto e riletto Belpietro, senza capire in cosa consisterebbe il complotto” e assicura che la sua “bussola è la lealtà”: “Da quando il presidente mi ha fatto l’onore di chiamarmi a collaborare con lui, sono stato sempre convintamente al suo servizio, al servizio dell’istituzione”. La militanza nel Pd, del quale è stato deputato? “Non faccio politica dal 2018, non sono più iscritto da quando sono uscito dal Parlamento. La possibile leadership di Ernesto Maria Ruffini? È un amico, lo stimo…”.