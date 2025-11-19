Giugliano, droga importata dalla Spagna: annullati tre arresti

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha annullato le misure cautelari per Dreyck De Azevedo (difeso dall’avv. Luigi Poziello), Vincenzo Marigliano (avv. Leopoldo Perone) e Antonio Mallardo (avv. Gianfranco Mallardo), indagati nell’inchiesta sulla presunta importazione di droga dalla Spagna attraverso una società di logistica con sede a Giugliano.

Accolte le tesi difensive, i tre sono stati rimessi in libertà e affronteranno il processo a piede libero.

Nei giorni scorsi era già tornato in libertà, con i domiciliari, anche Mario Cardillo, indicato dagli inquirenti come presunto capo del gruppo criminale e assistito dagli avvocati Tiziana Areniello e Luigi Poziello.

L’inchiesta

L’indagine, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e coordinata dalla DDA, aveva portato all’arresto di cinque persone: Cardillo, Marigliano, Giovanni Risi, De Azevedo e Mallardo, ritenuti coinvolti – a vario titolo – in un’associazione dedita al traffico di stupefacenti tra Napoli e Caserta dal gennaio 2019 al maggio 2020.

Secondo l’accusa, Cardillo avrebbe effettuato viaggi in Spagna acquistando biglietti con cognomi leggermente modificati (Ciardillo, Curdillo, Cardullo), mentre Mallardo e De Azevedo avrebbero gestito la logistica dell’importazione attraverso una società giuglianese.

Con le decisioni del Riesame, quattro dei cinque indagati sono ora fuori dal carcere in attesa del processo.