CAMPANIA: RASTRELLI (FDI), FICO EVITA IL CONFRONTO, SEGNALE ELOQUENTE DI DEBOLEZZA POLITICA

“La mancata partecipazione di Roberto Fico al confronto Rai tra i candidati alla presidenza della Regione Campania parla da sola. E’ un segnale politico eloquente: evidentemente, dopo la performance incerta e imbarazzante offerta ieri su Sky, ha preferito sottrarsi a un nuovo esame pubblico”. Lo afferma il senatore Sergio Rastrelli (FdI), che aggiunge: “Un candidato che aspira a guidare la Campania non può dileguarsi, sottrarsi al contraddittorio. L’assenza di Fico non è una svista né un imprevisto: è paura politica. È il segno evidente di una fragilità che i cittadini hanno il diritto di conoscere”. “Il centrodestra si presenta, Fico no. E questo basta a chiarire chi è pronto a governare e chi invece arretra di fronte al confronto democratico”.













