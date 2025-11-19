San Paolo Bel Sito: uomo contatta i carabinieri: ho ucciso mia sorella accoltellandola. La ragazza è morta

Un uomo contatta il 112 e dice di aver ucciso la sorella accoltellandola.
I carabinieri della compagnia di Nola sono sul posto, c’è anche il 118.
La strada è via san paolo Bel sito 150 (comune e via hanno lo stesso nome), Palazzo Cassese, piano 5.
L’uomo è sotto il controllo dei carabinieri intervenuti. Accertamenti in corso da parte dei militari. La ragazza morta si chiamava Noemi Riccardi e aveva 22 anni. Il fratello, Vincenzo Riccardi, di anni ne ha 25.
