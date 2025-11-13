Comune di Marano, i voti dell’Organo di valutazione fanno esplodere il malcontento tra diversi funzionari: si preannunciano ricorsi

Condividi

C’è maretta negli uffici comunali di Marano. La notifica delle valutazioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione (Oiv) ha scatenato malumori e mugugni tra i funzionari dell’ente. I giudizi, recapitati nei giorni scorsi, hanno fatto storcere il naso a più di qualcuno: secondo quanto trapela, almeno tre o quattro funzionari molto noti hanno ricevuto punteggi piuttosto bassi, mentre solo due – uno dei quali finito anni fa al centro delle polemiche mediatiche per un concorso “particolare” – avrebbero ottenuto valutazioni più lusinghiere.

Per “bassi” si intende comunque sopra i 70 punti su 100, ma la differenza tra i voti ha fatto scattare il malcontento. I funzionari penalizzati starebbero già organizzando un incontro per discutere la vicenda e valutare eventuali ricorsi. Uno di loro, a quanto si apprende, avrebbe già fatto sentire la propria voce direttamente all’Oiv, che da anni opera all’interno del Comune di Marano. L’organo, infatti, era stato confermato anche dalla precedente amministrazione – poi sciolta – dopo la nomina iniziale arrivata ai tempi dei commissari prefettizi.

Il caso è spinoso (anche per altri motivi) e si intreccia con un contesto amministrativo tutt’altro che sereno. Da un lato, è noto che il Comune di Marano soffre di carenze organizzative e gestionali in diversi settori; dall’altro, i funzionari contestano la disparità dei giudizi, sostenendo di aver centrato gli obiettivi fissati e di non comprendere le ragioni di certe penalizzazioni.

Alcuni dei nomi coinvolti – particolare non trascurabile – compaiono anche nella relazione che ha portato allo scioglimento dell’ente per infiltrazioni e cattiva gestione. Ma quella è un’altra storia. O forse no.

