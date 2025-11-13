Rischi sismici e vulcanici, Ricci (FI): «Serve un piano stabile e un Fondo per la Sicurezza Territoriale»

Condividi

“La sicurezza del territorio campano non può essere affidata alla fortuna. I rischi sismici e vulcanici, dalle aree flegree al Vesuvio, impongono un piano regionale di protezione civile stabile, aggiornato e realmente operativo. Propongo la creazione di un Fondo per la Sicurezza Territoriale che utilizzi risorse regionali e fondi europei per finanziare tre priorità: l’ammodernamento delle infrastrutture critiche, la formazione periodica di cittadini e scuole sui piani di evacuazione e l’installazione di sistemi di monitoraggio capillari in tutti i comuni a rischio”.

A dichiararlo è Barbara Ricci, candidata al Consiglio regionale della Campania per Forza Italia, che richiama l’urgenza di una strategia strutturata per la sicurezza del territorio.

“La politica deve restituire ai campani la certezza di vivere in un territorio protetto, non abbandonato all’improvvisazione. Ogni euro investito nella prevenzione vale più di mille spesi nell’emergenza. Serve una governance unica, rapida e coordinata, che superi la frammentazione dei centri di comando e renda la sicurezza un dovere istituzionale, non un tema da campagna elettorale”.













