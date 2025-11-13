Inps e Inail, al via il maxi-concorso per 448 funzionari

Condividi

Visite: 18

19 Visite

È stato pubblicato oggi il bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 448 funzionari ispettori di vigilanza, destinati a entrare nei ruoli dell’Inps e dell’Inail. Si tratta di una delle più importanti procedure di reclutamento del 2025, che punta a rafforzare la capacità di vigilanza e controllo dei due enti cardine del sistema di welfare italiano. Le domande potranno essere presentate fino al 10 dicembre 2025 alle ore 23:59. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

I posti a disposizione

Dei 448 posti complessivi, 355 sono destinati all’Inps e 93 all’Inail, con una distribuzione su tutto il territorio nazionale che riflette le diverse esigenze operative delle sedi regionali. Le regioni con il maggior numero di posizioni aperte per l’Inps sono Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, mentre per l’Inail spiccano Lazio e Lombardia. Ogni candidato potrà concorrere per una sola Regione e per una sola amministrazione, dovendo scegliere tra Inps e Inail. Il bando, come previsto dalla normativa vigente, assicura la piena parità di accesso tra uomini e donne, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 198 del 2006 e nell’articolo 35 del decreto legislativo 165 del 2001.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti