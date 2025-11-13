Trasporti, Nappi (Lega): ennesimo rinvio consegna treni Circum è suggello fallimento di Eav su tutta la linea

Condividi

“Sta per compiersi l’ennesimo rinvio per l’arrivo dei nuovi 35 treni della Circumvesuviana, il terzo in quattro anni, con il rischio più che concreto di perdere i finanziamenti europei e nazionali! E la colpa è sempre degli altri… questa volta sarebbe da ricercare – come riporta la Repubblica Napoli – nella richiesta della modifica dei tempi di consegna avanzata da Stadler. Quello che più stupisce in questa vicenda oltre alla tempistica, è soprattutto la marea di balle che continuano a raccontare ai campani: ci chiediamo come mai sia i vertici di Eav che il loro mentore De Luca, in queste settimane, abbiano continuato a gridare al ‘miracolo’ che avrebbero compiuto. Per non parlare del ‘capitano di gozzo’ Roberto Fico che nemmeno 10 giorni fa, evidentemente contagiato dal ‘miracolismo’ propagandistico dilagante a sinistra e senza avere la minima competenza e conoscenza della materia, annunciava corse ogni 15 minuti. Da consigliere regionale indagherò a fondo in ogni sede opportuna per far emergere la verità anche su questo caso, che al di là di tutto, rappresenta il suggello a una stagione fallimentare su tutta la linea da parte dell’attuale management di Eav e dell’Amministrazione regionale uscente. Ben sei anni per portare in Italia appena tre treni, che per stessa ammissione dell’azienda regionale del tpl, non si sa nemmeno quando entreranno in circolazione. Si vergognino e vadano a casa, ma consigliamo loro di farlo con mezzi propri, visto il livello di disastro a cui hanno portato il trasporto pubblico nella nostra regione”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.













