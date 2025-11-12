MUGNANO, ANCORA RAPINE SULL’ASSE MEDIANO E CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA. RIUNIONE IN PREFETTURA, MA LE TELECAMERE SCARSEGGIANO O SONO ASSENTI

Condividi

Due rapine in appena 24 ore hanno riacceso l’allarme sicurezza tra Mugnano, Melito e Scampia, lungo l’asse mediano e la circumvallazione esterna. In uno dei casi, un uomo è stato fermato in auto e derubato anche della fede nuziale.

A pochi giorni da un agguato di camorra nella stessa zona, la situazione appare sempre più critica. Oggi a Napoli si è riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Michele di Bari, con la partecipazione dei vertici delle forze dell’ordine e del Comune di Mugnano.

Il prefetto ha annunciato un rafforzamento dei controlli, soprattutto lungo la circumvallazione e l’asse mediano, dove però mancano o scarseggiano le telecamere di sorveglianza. L’obiettivo è riportare sicurezza in un’area segnata da un’escalation di violenza e microcriminalità.













