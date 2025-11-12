Napoli, Conte assente all’allenamento a Castel Volturno: si è preso qualche giorno libero

Condividi

Antonio Conte non ha diretto l’allenamento del Napoli oggi a Castel Volturno. Dopo i giorni di riposo concessi per via della pausa Nazionali, la squadra partenopea ha svolto la prima seduta dopo il pesante ko in campionato a Bologna. Molti senatori e big sono assenti, ma l’allenamento poteva essere anche la prima occasione di un confronto tra il tecnico e la squadra, dopo le sue parole durissime in conferenza stampa. Invece Conte è assente: era successo raramente da quando è il tecnico del Napoli. Ma non c’è nessun caso: Conte si è preso qualche giorno libero, “come già programmato e concordato da tempo con il club”, si legge in una nota ufficiale.

“Il Napoli ha ripreso gli allenamenti nella giornata odierna. Gli azzurri sono stati impegnati in una seduta pomeridiana, svolgendo una fase di attivazione e a seguire lavoro tecnico-tattico”: comincia così il comunicato del tempo. Poi il chiarimento, visto che l’assenza di Conte all’allenamento aveva già scatenato voci e dietrologie: “Mister Antonio Conte, come già programmato e concordato da tempo con il club, rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre“.













