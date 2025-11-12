MARANO, CONFERITA CITTADINANZA ITALIANA A RESIDENTE DI ORIGINE MAROCCHINA. PRESENTE IL PREFETTO CARDELLICCHIO

La Commissione Straordinaria del Comune di Marano di Napoli rende noto che, con Decreto del Presidente della Repubblica, è stato riconosciuto il conferimento della cittadinanza italiana al Sig. Abdlilah El Kasmi, cittadino di origine marocchina residente nel nostro Comune.

Il conferimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 9, lettera f), della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, costituisce un momento di alto valore civile e istituzionale, che riconosce il pieno inserimento nella comunità nazionale di chi ha dimostrato di condividere i principi e i valori della Repubblica.

La Commissione Straordinaria esprime la propria soddisfazione per questo importante riconoscimento, che rafforza il legame tra il nostro territorio e quanti, provenienti da altri Paesi, contribuiscono ogni giorno al progresso della comunità nel rispetto dei principi di solidarietà, legalità e convivenza civile sanciti dalla Costituzione.