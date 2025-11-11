RASTRELLI (FDI): “FICO CON IL NIPOTE DELL’EX BRIGATISTA APREA: QUESTI SONO I CINQUE STELLE CHE PREDICANO MORALITÀ”

Condividi

“Con la classica ipocrisia dei moralizzatori senza morale, i pentastellati ancora una volta predicano male e razzolano peggio. E così, dopo aver vigliaccamente attaccato la Presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo solo in virtù di un vincolo di parentela reciso da anni, si schierano senza imbarazzi al fianco di chi ancora oggi ostenta ben altre parentele. Il candidato presidente del centro sinistra Roberto Fico sarà infatti mercoledì al Palazzetto dello Sport di Cercola, ospite del sindaco Biagio Rossi, che è il nipote acquisito di Pasquale Aprea, ex brigatista rosso pentito e graziato, che fu il carceriere dell’ex assessore democristiano Ciro Cirillo, in un sequestro che è tuttora una delle pagine più oscure e cruente della nostra storia repubblicana, ed in cui emersero legami inquietanti tra Stato, camorra, servizi segreti e terrorismo rosso”.

Così, il senatore di Fratelli d’Italia, segretario della Commissione bicamerale Antimafia, Sergio Rastrelli che aggiunge: “E che in questo caso non si tratti di legami parentali recisi o confinati in un remoto passato, è testimoniato dalla circostanza che il redivivo Pasquale Aprea è stato delegato di lista alle elezioni comunali del 2023 di “Uniamoci per Cercola” proprio a sostegno del sindaco Rossi, e che sua figlia è tuttora consigliere comunale di maggioranza a sostegno del Sindaco”.

“Anche in questo caso, il “moralizzatore” Fico potrà mostrare ai cittadini campani quale sia la coerenza del movimento Cinque Stelle”, conclude Rastrelli.













