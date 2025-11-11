POLIZIA METROPOLITANA DI NAPOLI: SEQUESTRATO CAPANNONE CON AUTO RUBATA E CONTRAFFATTA. DENUNCIATO PLURIPREGIUDICATO

Condividi

La Polizia Metropolitana di Napoli ha portato a termine un’importante operazione di contrasto alla criminalità legata al traffico di veicoli rubati e alla gestione illecita di rifiuti, con il sequestro di due capannoni in zona Capodichino e la denuncia del responsabile.

L’intervento, coordinato dal Comando della Polizia Metropolitana e condotto dal Nucleo Investigativo Stradale Ambientale, è scaturito da precise informazioni acquisite da una fonte confidenziale che segnalavano la presenza di un’attività di carrozzeria non autorizzata, con il sospetto della presenza di veicoli contraffatti.

Cinque pattuglie della Polizia Metropolitana sono intervenute presso un capannone di grandi dimensioni, dove è stata rinvenuta una Volvo XC40 con targa francese i cui dati identificativi risultavano contraffatti. Gli accertamenti tecnici hanno permesso di risalire al numero di telaio originale del veicolo, risultato rubato ad Anzio il 28 ottobre scorso.

L’operazione ha portato all’individuazione di un secondo capannone, anch’esso riconducibile al medesimo soggetto, utilizzato per attività di smontaggio e stoccaggio illecito di rifiuti.

Il responsabile, un noto pluripregiudicato residente nel Rione Amicizia, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati connessi. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale provenienza illecita dei materiali rinvenuti all’interno delle strutture sequestrate.

L’operazione si inserisce nel costante impegno della Città Metropolitana di Napoli, attraverso il proprio Corpo di Polizia Metropolitana, nel contrasto alle attività criminali sul territorio, nella tutela della legalità e nella salvaguardia ambientale.













