Spari a Boscoreale, muore 18enne incensurato Da redazione - 2 Novembre 2025 Spari a Boscoreale, ucciso operaio diciottenne: era con una comitiva di ragazzi in piazza. Spari nella notte. La giovane vittima, incensurata, si chiamava Pasquale Nappo. Indagini in corso.