Marano, Izzo: “Viabilità e rifiuti, i commissari accelerino su questi punti”

Dopo oltre un mese dall’insediamento della commissione straordinaria al timone dell’ente comunale permangono ancora le criticità nel settore della nettezza urbana e della viabilità.

Con lo Stato alla guida della cosa pubblica i cittadini si attendevano qualche lieve miglioramento in questi settori dove la politica ha fallito ma finora le criticità permangono gravose com’erano.

Con la consapevolezza che le risorse economiche e umane sono ridotte al lumicino e chi oggi é chiamato a gestire la mola enorme di problematiche che una politica sciatta negli anni ha lasciato in eredità, dai rappresentanti dello Stato ci si aspetta uno scatto di reni.

Un segnale di inversione di tendenza in particolare nella raccolta dei rifiuti e dello spazzamento ( ancora oggi l’ igiene urbana é quasi insistente) attraverso controllo e monitoraggio in itinere del servizio.

Stessa cosa dicasi per quanto riguarda la mobilità in particolare in alcuni punti: via Parrocchia, piazzale antistante la chiesa di San Castrese ( dove i fedeli spesso parcheggiano in prossimità delle scale nonostante la presenza di un ampio parcheggio),via Arbusto, via 24 Maggio, via Merolla via Padreterno ( lato via Casa Giarrusso), corso Umberto I e corso Europa dove spesso le macchine sono parcheggiate in doppia fila e i marciapiedi diventano parcheggi last- minute creando pericoli per l’ incolumità dei viandanti, in particolare delle mamme con carrozzine e dei diversamente abili.

Sicuro che gli uomini dello Stato faranno sentire la loro presenza pianificando la enorme mole di lavoro, si chiede alla collettivitá una fattiva collaborazione assumendo atteggiamenti riconducibili alla civile convivenza, in settori così delicati per la vita della comunità.

nota di Michele Izzo













