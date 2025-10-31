REGIONALI, IL SECONDO SONDAGGIO DI TERRANOSTRNEWS. ECCO COME HANNO VOTATO I NOSTRI LETTORI

45 Visite
Il secondo sondaggio di Terranostranews, in relazione alle imminenti elezioni regionali, va in archivio. In soli due giorni 1483 persone hanno espresso la loro preferenza. E’ un dato puramente indicativo, su un campione comunque non piccolo.
I nostri lettori si sono espressi nel seguente modo:
Cirielli (centrodestra): 73,70 per cento -1093 voti.
Fico (centrosinistra): 21,58 per cento -320 voti.
Granato (Pap): 2,02 per cento-30 voti.
Bandecchi (Dimensione Bandecchi) 1,48 per cento- 22 voti
Campanile (Per) 0,47 per cento-7 voti
Arnese (civica) 0 voti.
Indecisi: 0,74 per cento.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews