REGIONALI, IL SECONDO SONDAGGIO DI TERRANOSTRNEWS. ECCO COME HANNO VOTATO I NOSTRI LETTORI

Il secondo sondaggio di Terranostranews, in relazione alle imminenti elezioni regionali, va in archivio. In soli due giorni 1483 persone hanno espresso la loro preferenza. E’ un dato puramente indicativo, su un campione comunque non piccolo.

I nostri lettori si sono espressi nel seguente modo:

Cirielli (centrodestra): 73,70 per cento -1093 voti.

Fico (centrosinistra): 21,58 per cento -320 voti.

Granato (Pap): 2,02 per cento-30 voti.

Bandecchi (Dimensione Bandecchi) 1,48 per cento- 22 voti

Campanile (Per) 0,47 per cento-7 voti

Arnese (civica) 0 voti.

Indecisi: 0,74 per cento.

Commenti

