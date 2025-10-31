Marano, via del Mare senz’acqua o con scarsa pressione da settimane: famiglie esasperate

Condividi

Da settimane i residenti di via del Mare, a Marano, fanno i conti con una scarsa pressione dell’acqua che rende difficile, se non impossibile, le normali attività domestiche. Nelle case unifamiliari, in particolare al mattino, l’acqua non arriva ai piani superiori, mentre nei palazzi il disagio coinvolge decine di famiglie.

“Il problema si trascina da troppo tempo – spiega un amministratore di condominio – e non siamo nemmeno più in estate, quando l’uso eccessivo può giustificare cali di pressione. Qui da settimane l’acqua arriva a malapena ai rubinetti”.

I cittadini chiedono chiarezza e interventi urgenti: perché la rete idrica non regge? E chi è responsabile di un disservizio che colpisce un’intera zona residenziale?

Dal Comune di Marano, e in particolare dall’ufficio tecnico, al momento nessuna comunicazione ufficiale. I residenti auspicano che venga effettuata una verifica sulla rete per capire se si tratti di guasti, perdite o carenze di pressione generale, e che venga finalmente ripristinata una fornitura regolare.













