Villaricca, rubata la bici al Palazzo Baronale: l’appello di Mautone e lindignazione sui social

Furto al Palazzo Baronale di Villaricca: ignoti hanno rubato la bici di Salvatore Mautone, 20 anni, presidente dell’associazione Idee e Concretezza. L’attivista ha denunciato l’accaduto sui social, definendo “indegno” che simili episodi avvengano in un luogo pubblico e invitando il responsabile a restituire il mezzo. “Chi l’ha presa si vergogni e la riporti subito. Il rispetto e la civiltà non si rubano”, ha scritto Mautone.

Il caso ha scatenato solidarietà e sdegno tra i cittadini, riaccendendo il dibattito su sicurezza e decoro negli spazi comunali.













