Pozzuoli, prorogata al 30 novembre 2025 la scadenza dei canoni patrimoniali

Al fine di consentire agli uffici comunali competenti di completare le operazioni di adeguamento e garantire la necessaria assistenza agli utenti, l’Amministrazione Comunale ha disposto il posticipo della scadenza dei pagamenti dei canoni patrimoniali relativi agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e ai locali commerciali comunali.

Il termine, inizialmente previsto per il 31 ottobre 2025, è differito al 30 novembre 2025senza applicazione di maggiorazioni o interessi.

L’avviso integrale è consultabile sul sito internet del Comune di Pozzuoli al seguente link:

