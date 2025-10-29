Pozzuoli, prorogata al 30 novembre 2025 la scadenza dei canoni patrimoniali

Condividi

Visite: 9

11 Visite

Al fine di consentire agli uffici comunali competenti di completare le operazioni di adeguamento e garantire la necessaria assistenza agli utenti, l’Amministrazione Comunale ha disposto il posticipo della scadenza dei pagamenti dei canoni patrimoniali relativi agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e ai locali commerciali comunali.

Il termine, inizialmente previsto per il 31 ottobre 2025, è differito al 30 novembre 2025, senza applicazione di maggiorazioni o interessi.

L’avviso integrale è consultabile sul sito internet del Comune di Pozzuoli al seguente link:













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti