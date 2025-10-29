Napoli: lanciato il manifesto per la riqualificazione del Vomero

Condividi

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, atteso lo stato di sempre maggiore degrado e abbandono nel quale versa la municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell’Arenella, dove risiedono circa 120mila napoletani, lancia, attraverso gli organi d’informazione e i social, un vero e proprio manifesto per la riqualificazione dell’area collinare del capoluogo partenopeo.

” Il quartiere Vomero – esordisce Capodanno nel presentare l’iniziativa – ha rappresentato in passato un patrimonio prezioso di storia, cultura e comunità, quale cuore pulsante della vita cittadina partenopea. Attualmente, di fronte allo stato di degrado e d’abbandono che minacciano lo spirito e la vitalità dell’area collinare, attesa l’inerzia operativa delle istituzioni competenti, Comune di Napoli in testa, è arrivato il momento di chiamare all’azione i napoletani per restituire a questa parte della Città la sua dignità, centralità e attrattività “.

” Crediamo nel valore delle piccole e medie imprese locali, nel commercio di qualità, nell’arte e nella cultura come fattori fondamentali per il benessere collettivo e lo sviluppo della comunità – afferma Capodanno – . Per questo, attraverso questo manifesto, lanciamo un appello a cittadini, commercianti, uomini di cultura, sindacati, istituzioni e soggetti privati affinché si uniscano per un progetto condiviso di rinascita e di riqualificazione “.













