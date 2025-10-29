Corso Garibaldi: rapina un telefono ad una turista mentre scatta un “selfie”. Rintracciato dalla Polizia

Condividi

Nella giornata di sabato, la Polizia di Stato ha eseguito un fermo di Polizia Giudiziaria per rapina impropria, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale nei confronti di un 34enne napoletano con precedenti di polizia, convalidato nella giornata di ieri dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto per il prevenuto la custodia cautelare in carcere.

In particolare, un agente della Questura di Belluno, libero dal servizio, nel transitare in piazza Porta Capuana, ha notato una donna che stava inseguendo un soggetto dopo che quest’ultimo le aveva strappato il telefono dalle mani.

Il poliziotto, prontamente intervenuto, ha raggiunto il prevenuto che gli ha sferrato un calcio per poi darsi nuovamente alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Tuttavia, i Falchi della Squadra Mobile, anche grazie alle descrizioni fornite e ad una foto che immortalava il soggetto che si stava avvicinando nel momento in cui le due turiste stavano scattando un “selfie”, hanno rintracciato e bloccato il presunto autore dell’episodio delittuoso in Corso Garibaldi, mentre la refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.













