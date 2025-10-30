Marano. Scambio culturale Italia–Romania alla Socrate Mallardo: un ponte educativo per l’innovazione didattica

Condividi

Visite: 61

59 Visite

Ieri all’ IC. Socrate Mallardo giornata di confronto didattico – culturale tra due realtà educande la Rumena e l’ Italiana attraverso la condivisione della didattica attiva L’ incontro voluto fortemente dal Dirigente Scolastico Prof Teresa Formichella si inserisce nell’ ottica degli scambi internazionali dalle buone pratiche, con particolare attenzione e osservazione sul modello educativo – didattico innovativo adottato dalla Socrate Mallardo all’avanguardia per la condivisione e l’ inclusione, buona pratica riconosciuta ai vari livelli istituzionali e scolastici

​I docenti ospitati rumeni per una giornata sono diventati discenti sotto la guida attenta e competente dei colleghi della scuola ospitante.

Attraverso l’ osservazione delle aule didattiche e degli strumenti digitali innovativi operanti in esse i colleghi rumeni hanno preso coscienza e conoscenza dei nuovi modi di insegnare valutare.

​La delegazione rumena ha espresso grande interesse e apprezzamento per l’organizzazione scolastica e per l’entusiasmo dimostrato dai nostri studenti e dal corpo docente. Docenti che ancora una volta si mostrano capaci e competenti nell’affrontare le sfide innovative dell’agenda 30 del Ministero dell’ Istruzione e del Merito. Questo scambio, fortemente voluto dal Dirigente Scolastico Teresa Formichella, conferma l’importanza della istituzione scolastica Socrate Mallardo non solo nel campo educativo-didattico ma anche nel campo sociale dando lustro nazionale internazionale alla nostra città, affermando che Marano é anche fucina di innovazione educativa per la formazione dei futuri cittadini.

nota di Michele Izzo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti