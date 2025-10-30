Cirielli: “Confronto pubblico con Fico auspicabile. I cittadini devono conoscere i candidati, non solo i capibastone”

Condividi

Visite: 24

40 Visite

«Sarebbe auspicabile un confronto pubblico con Roberto Fico. È giusto che i cittadini conoscano meglio i candidati alla presidenza e non vadano a votare soltanto per i capibastone che portano il facsimile a casa l’ultima sera». Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, a margine della visita al centro sportivo “Pino Daniele” di Caivano.

«Non si tratta solo di elezioni tra destra, sinistra e centro – ha aggiunto – ma contano il percorso culturale, professionale e amministrativo di ciascuno. Ci lamentiamo per il calo dell’affluenza, ma se continuiamo a chiuderci nei palazzi o nelle segreterie di partito non possiamo aspettarci un risultato diverso».

“Liste pulite? Conte incoerente, guardi quelle di Fico”

Sul tema degli “impresentabili”, sollevato da Giuseppe Conte, Cirielli ha replicato: «Sono sempre stato garantista e credo che, se la legge consente a una persona di candidarsi, questa possa farlo. Ma se vogliamo parlare con il linguaggio grillino di Conte, allora l’incoerenza è evidente: le liste che sostengono Fico sono piene di indagati, condannati o persone accusate di opacità nei rapporti con la malavita».

«Per quanto mi riguarda – ha concluso – la legalità è quella definita dalle norme. Ma se loro continuano a parlare di impresentabili, allora dovrebbero aggiornare le proprie liste ogni ora».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti