Regionali Campania, Porcelli (M5S): “Mi candido per una Campania più giusta e solidale. Porterò in Regione la voce dei cittadini più vulnerabili.”

Visite: 25

22 Visite

“Chi conosce davvero le difficoltà del proprio territorio ha il dovere di impegnarsi per cambiarlo.” Così Massimiliano Porcelli, attuale consigliere comunale di Qualiano del Movimento 5 Stelle, annuncia la sua candidatura alle prossime elezioni regionali in Campania. Sempre nelle liste del Movimento, di cui è uno degli attivisti più in vista sul territorio, e a sostegno di Roberto Fico Presidente. Una candidatura che, come sottolinea lo stesso Porcelli, nasce per portare in Consiglio regionale le istanze e i problemi dei cittadini più fragili.

“Come avvocato, come padre, come attivista del MoVimento 5 Stelle, credo in una politica che non lasci indietro nessuno e che sia dalla parte di chi è più fragile. La Campania è una terra ferita ma piena di dignità, fatta di persone che non si arrendono, che ogni giorno lottano per un futuro migliore. A loro voglio continuare a dedicare il mio impegno.”

A Qualiano, da consigliere di opposizione, Massimiliano Porcelli ha portato a casa importanti risultati in questi anni, come l’istituzione del Garante delle persone con disabilità: una mozione approvata all’unanimità che ha consentito anche nel Comune qualianese la nascita di una figura fondamentale per dare voce e tutela a chi vive condizioni di vulnerabilità.

Le battaglie per le persone più fragili, ricorda Porcelli, nascono anche dalla sua storia personale — insieme alla moglie ha adottato due bambini russi — e rappresentano il cuore del suo impegno politico.

“La fragilità non è debolezza, ma una forma diversa di forza. Una società è davvero giusta solo se sa prendersi cura dei suoi membri più vulnerabili. Perché dietro ogni numero, ogni legge e ogni pratica ci sono persone vere, famiglie vere, storie vere.”