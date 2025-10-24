Vaccini a mRNA, uno studio mostra un effetto positivo sulle terapie immunitarie

Condividi

I vaccini a mRNA contro il COVID-19, oltre ad aver salvato milioni di vite durante la pandemia, potrebbero offrire benefici anche ai pazienti oncologici. Un gruppo di ricerca dell’Università della Florida ha scoperto che chi ha ricevuto un vaccino a mRNA entro 100 giorni dall’inizio di una terapia immunitaria con inibitori dei checkpoint ha mostrato una sopravvivenza più lunga, soprattutto nei casi di cancro al polmone e melanoma.

Il meccanismo sembra legato alla stimolazione del sistema immunitario indotta dal vaccino, che ne amplifica l’efficacia nel riconoscere e distruggere le cellule tumorali. I risultati migliori sono stati osservati con la somministrazione entro 30 giorni dall’avvio della terapia e solo con vaccini a mRNA, non con quelli tradizionali.

Il gruppo intende ora condurre test clinici controllati per confermare i dati e valutare l’uso dei vaccini a mRNA come supporto alle immunoterapie antitumorali. Tuttavia, la ricerca rischia di rallentare a causa dei tagli ai finanziamenti pubblici negli Stati Uniti decisi dal governo Trump e del clima politico antivaccinista promosso dal segretario alla Salute, Robert F. Kennedy Jr.













