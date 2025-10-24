“Aperimunnezza”: a Licola una giornata di pulizia, musica e comunità

Condividi

Unire la tutela dell’ambiente alla musica e alla socialità. Con questo spirito nasce “Aperimunnezza”, un evento di pulizia della spiaggia che si terrà domenica 26 ottobre dalle ore 10:30 alle ore 13:30 alla spiaggia libera di Licola Ex Base NATO (Via Licola Mare, 119), nelle immediate vicinanze del noto lido Sohara Beach.

L’evento, organizzato da Rigenera, vedrà la partecipazione di numerose associazioni e il concerto gratuito di Tartaglia Aneuro per unire la cura del territorio al divertimento. Main partner sono le organizzazioni Tuenda e Madre, che hanno sposato la causa della riqualificazione ambientale e marina e della partecipazione attiva della comunità.

“Aperimunnezza” si propone di coinvolgere i cittadini nella cura di uno dei tratti di costa più suggestivi e allo stesso tempo più vulnerabili del litorale flegreo e domizio. I partecipanti saranno i protagonisti di un’avvincente competizione a squadre: una vera e propria “sfida a colpi di spazzatura”, in cui vincerà il team che avrà raccolto il maggior quantitativo di rifiuti, maggior numero di sacchetti e tanti altri giochi divertenti.

L’impegno dei volontari sarà premiato con un momento di festa e condivisione. Al termine delle attività di pulizia, infatti, si terrà il concerto gratuito dell’artista Tartaglia Aneuro, flegreo d’origine, noto per la sua capacità di fondere sonorità tradizionali e contemporanee, che regalerà al pubblico un’esibizione energica e coinvolgente prima del pranzo domenicale.

Per tutti coloro che parteciperanno attivamente al clean up e compileranno l’apposito modulo di registrazione, sarà inoltre offerta una consumazione. A curare l’aspetto conviviale dell’evento ci saranno La Bottega dei Semplici Pensieri ODV e la cooperativa sociale La Quercia Rossa, realtà che si occupano di inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità, che con il loro Brindisi Solidale, si occuperanno della somministrazione di bevande, portando un messaggio di inclusione e sostenibilità.

“Aperimunnezza”, giunto ormai alla sua settima edizione, ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Giugliano in Campania e ha creato una forte rete di collaborazione sul territorio.

Oltre a Tuenda e MaDre, hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa numerose e importanti realtà associative: La Scheggia, APG Promozione Giovani, Legambiente Flegrea e Legambiente Giugliano Arianova, Plastic Free e N’Sea Yet. Una sinergia che dimostra la crescente sensibilità della comunità verso le tematiche ambientali e la volontà di agire concretamente per la salvaguardia del patrimonio naturale.

La partecipazione è completamente gratuita ed aperta a tutti, famiglie e giovani che desiderano dedicare una mattinata all’ambiente, divertendosi e riscoprendo il valore del bene comune.













