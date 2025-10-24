Giudice di Pace di Marano, sopralluogo della presidente della Corte d’appello Covelli: situazione critica e rischio chiusura Articolo:

Condividi

Sopralluogo a sorpresa, l’altra mattina, della presidente della Corte d’Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, negli uffici del Giudice di Pace di Marano, dove la situazione resta al limite del collasso tra carenze di personale, problemi di sicurezza e contenziosi sulla proprietà dell’immobile.

La Covelli ha voluto verificare personalmente le condizioni del presidio, più volte segnalato per le gravi difficoltà operative. Da tempo, infatti, la sezione di Napoli Nord ha reiterato la richiesta di chiusura della sede, ritenendo impossibile garantire un servizio efficiente e sicuro.

Gli uffici di Marano si trovano in un edificio di cui il Comune detiene solo una parte: due terzi della struttura sono in mano a privati, con cui è in corso un contenzioso che complica ulteriormente la gestione.

La situazione è ora sul tavolo del prefetto Vincenzo Cardellicchio, a capo della commissione straordinaria che guida il Comune. Per il 30 ottobre, il prefetto ha convocato una riunione con i sindaci del comprensorio, chiamati a collaborare per garantire la sopravvivenza del presidio giudiziario.













