REGIONALI, IN CAMPO PER IL CENTRODESTRA ANCHE LA PRESIDE DI CAIVANO CARFORA

Si fa sempre più concreta l’ipotesi di una candidatura di Eugenia Carfora, la preside simbolo della rinascita di Caivano e dirigente dell’istituto Morano, nelle liste a sostegno di Edmondo Cirielli, candidato presidente del centrodestra in Campania. Il suo nome circola con insistenza sia per Fratelli d’Italia sia per Forza Italia, e rappresenterebbe un segnale forte di apertura al mondo civico e dell’impegno sociale.

La possibile discesa in campo della dirigente scolastica arriva in un momento di grande compattezza nella coalizione, testimoniato dal pranzo elettorale di Forza Italia sul lungomare di Napoli con Antonio Tajani ospite d’onore. Poco dopo gli antipasti è arrivato anche Cirielli, accolto da un applauso: i due ministri hanno poi tagliato una torta con il simbolo di Forza Italia e la scritta decorativa «Tagliamo come votiamo», a sancire la ritrovata armonia dopo le tensioni sulla candidatura.

Nel corso della sua lunga giornata napoletana – tra la Prefettura, la sede di FI e il forum Cambio di paradigma de Il Mattino – Tajani ha ribadito il ruolo del partito come forza moderata e centrale: «La sinistra con Fico ha rinunciato al centro. Dove ci sono i grillini, la sinistra è destinata a perdere».

Sul fronte giudiziario, il leader azzurro ha commentato il caso della vicesindaca di Santa Maria a Vico, Veronica Biondo, finita ai domiciliari: «Siamo garantisti, ma nelle nostre liste non c’è posto per chi ha un provvedimento restrittivo».

Cirielli, dal canto suo, ha sottolineato la priorità della cohesione del centrodestra: «Non mi interessa chi sarà il primo partito. L’importante è vincere insieme». E sul programma ha rilanciato i temi ambientali, dalla bonifica della Terra dei Fuochi allo smaltimento delle ecoballe.

Da parte loro, i ministri Lollobrigida e Urso hanno espresso pieno sostegno al candidato: «È la persona giusta per guidare la Campania nella nuova fase di crescita e riscatto».

Con l’ipotesi Eugenia Carfora in lista, il centrodestra punta a rafforzare il legame con i territori e a dare un volto civico alla corsa elettorale che lo vedrà sfidare Roberto Fico per la guida della Regione.