NAPOLI: 15 anni alla guida di un’auto fugge al posto di blocco, 17enne impenna su una moto ricettata. Il bilancio dei controlli dei Carabinieri nella periferia orientale

La devianza minorile non corre solo sul filo di lame acquistate a buon mercato ma anche al volante di auto e moto.

Lo dimostra l’imponente servizio di controllo del territorio svolto dai Carabinieri della Compagnia Poggioreale, nell’area orientale della città.

Il primo nome a finire sull’ordine di servizio dei militari è quello di un ragazzino di appena 15 anni.

Il minore è guida di un’auto e il suo volto sfugge all’occhio allenato dei carabinieri, impegnati in un posto di controllo.

Il giovane non ha rispettato l’alt ed è fuggito, accelerando e lanciandosi in un pericoloso zig zag tra le auto nel traffico. La gazzella l’ha raggiunto poco dopo e per lui è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e una sanzione per guida senza patente.

Appena 17enne il secondo minore alla guida. Questa volta in sella ad una moto di grossa cilindrata. Senza casco e, scopriranno poi i militari, senza assicurazione, impennando lungo via Stadera fino allo stop imposto dalla paletta.

La moto ha il telaio abraso e il centauro, come facile prevedere, è senza patente.

Il veicolo è stato sequestrato, il minore denunciato per guida senza patente (reiterata) e ricettazione.

Senza titolo che lo abilitasse alla guida anche un 46enne di Poggioreale. Per lui una denuncia.

Dovrà rispondere di evasione un 21enne di ponticelli, sorpreso fuori dall’abitazione dove sta scontando i domiciliari per maltrattamenti in famiglia.

Durante il servizio sono numerose le attività commerciali controllate.

Per il titolare di una macelleria in corso sirena una denuncia per furto di energia elettrica: locali e banconi frigo erano tutti alimentati senza un collegamento filtrato dal contatore. Nel negozio rilevate anche carenze igienico sanitarie.

Problemi di igiene e pulizia anche in 3 bar e in un panificio. Sequestrate decine di chili di alimenti.

Lavoro nero, invece, in un bar, un panificio e un autolavaggio. In quest’ultimo erano 3 i dipendenti senza un contratto.

Il capitolo controlli alla circolazione conta 32 sanzioni e 11 veicoli sequestrati.













