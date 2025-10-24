Marano. Comune, assunzioni al rallentatore: attese per vigili e amministrativi. «Serve accelerare, basta rinvii»

Condividi

Si attendono sviluppi al Comune sulle procedure di assunzione di nuovo personale, in particolare per i tre vigili urbani che dovrebbero essere inseriti in organico nelle prossime settimane. Prima, però, sarà necessario capire se l’amministrazione intenda stabilizzare gli agenti già in servizio a tempo determinato, i cui contratti scadranno a dicembre, per poi passare alle procedure di mobilità.

Ferma anche la selezione per alcuni amministrativi e funzionari, bloccata da tempo. Un rallentamento che rischia di pesare ulteriormente su un Comune già segnato da gravi criticità di organico, con uffici ridotti all’essenziale e carichi di lavoro sempre più difficili da gestire.

In questo contesto, cresce la richiesta di dare finalmente impulso alle assunzioni e di evitare nuovi rinvii burocratici. «Basta attese – si ripete tra dipendenti e cittadini – occorre assumere e rimettere in moto la macchina amministrativa».

C’è anche chi chiede un intervento deciso sulla gestione interna, invocando che vengano temporaneamente messi da parte, o comunque depotenziati, i dipendenti citati in modo negativo – non per la prima volta – nel decreto di scioglimento del Comune. Una misura simbolica, ma non solo, ma ritenuta necessaria per dare un segnale di discontinuità e restituire efficienza e credibilità a un ente che deve tornare a funzionare.













