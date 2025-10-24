Maxi truffa a Rc auto, arresti e centinaia di indagati in provincia di Avellino

    Le indagini, che coinvolgono 135 persone, vennero avviate nel 2020 dal Commissariato della Polizia di Stato di Lauro (Avellino), diretto dal vice questore Elio Iannuzzi e coordinate dalla Procura del capoluogo irpino guidata da Domenico Airoma.
Centinaia i falsi incidenti grazie ai quali sono stati fraudolentemente incassati risarcimenti per molte migliaia di euro. L’organizzazione delle truffe si avvaleva di avvocati, medici, periti e aveva la sua base nel Vallo di Lauro.

