REGIONALI, GLI ULTIMI SONDAGGI: CIRIELLI IN RIMONTA. FICO NON PIACE A TANTI ELETTORI DI SINISTRA

Condividi

Visite: 250

67 Visite

L’atmosfera nel centrodestra è carica di entusiasmo. Dopo appena una settimana di campagna elettorale, il candidato governatore Edmondo Cirielli parla già di rimonta clamorosa: «Abbiamo recuperato venti punti in pochi giorni», assicura. A confermare il clima di ottimismo è l’eurodeputato di Forza Italia Fulvio Martusciello, che presentando Gennaro Sangiuliano come capolista di Fratelli d’Italia rilancia: «Siamo sotto solo di tre punti». Un risultato impensabile fino a poco tempo fa, se si considera che cinque anni fa Vincenzo De Luca vinse con quasi il 70% dei voti, schiacciando un centrodestra diviso e un Movimento 5 Stelle in corsa autonoma.

Oggi, però, lo scenario è completamente diverso. I grillini sono alleati del Pd e schierano come candidato presidente Roberto Fico, ex presidente della Camera. Una scelta che, secondo molti osservatori, rischia di rivelarsi un boomerang: non piace agli elettori storici del Movimento, che vedono nel Pd un avversario storico e mal digeriscono l’alleanza.

In Campania, culla del M5S che alle Politiche del 2018 aveva toccato il 41% dei consensi, la candidatura di Fico ha spaccato la base. Il rischio concreto è quello di un astensionismo record, come già accaduto alle scorse Regionali, quando la candidata pentastellata Valeria Ciarambino si fermò sotto il 10%.

Ma Fico non entusiasma neppure il Pd, che appare più diviso che mai. L’unico a sostenerlo apertamente è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che punta a rafforzare la propria leadership politica. Gli altri dem, invece, parlano ormai apertamente di voto disgiunto.

La segretaria Elly Schlein, nel tentativo di tenere unita la coalizione, sembra aver ottenuto l’effetto opposto. In Campania convivono almeno cinque “Pd” diversi: quello di Manfredi, potenziale rivale interno; quello di Piero De Luca, segretario regionale scelto dal padre Vincenzo; quello dei fedelissimi del governatore uscente; il fronte dei riformisti anti-Schlein, con in testa Pina Picierno; e infine il Pd parallelo di De Luca senior, che correrà con la lista personale “A testa alta” per drenare voti al partito ufficiale.

Insomma, mentre nel centrosinistra regna la confusione, Cirielli e il centrodestra viaggiano compatti e in crescita. La Campania, data per persa fino a poche settimane fa, è tornata una partita aperta













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti