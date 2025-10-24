LA VOCE DEI CITTADINI. MARANO, SCUOLA SIANI. AUTOMOBILISTI E RESIDENTI: “CAOS PARCHEGGIO, TRAFFICO INFERNALE OGNI GIORNO”

Condividi

Gentile direttore, le segnalo il caos di ogni giorno all’uscita ed all’entrata di scuola plesso Siani, nonostante abbiano a disposizione un parcheggio enorme, parcheggiano dove capita. Qui siamo in via Padreterno e non ho mai visto polizia municipale a controllare; inoltre è franata una pianta quindi per scansarla diventa tutto più difficile incontrando le auto della direzione opposta che per via delle auto parcheggiate sul lato, sono in mezzo alla carreggiata. La prego di far presente la problematica perché qui il senso civico è pari a zero.

La ringrazio e le auguro buon lavoro













